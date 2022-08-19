بسبب آخر ظهور لها ..شرين عبد الوهاب تحظى بتعاطف رواد منصات التواصل الاجتماعي

نجلاء مزيان

تعاطف العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع النجمة المصرية شرين عبد الوهاب على إثر آخر ظهور لها بعد أزمتها النفسية عقب انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

و تقاسمت شيرين عبد الوهاب مع متابعيها بمنصة أنستغرام صورة جديدة تمثل أحدث ظهور لها، معلقة عليها:” أقرب الصحاب”، و جمعت الصورة كل من الموزع الموسيقي طارق مدكور والشاعر ايمن بهجت قمر و احمد صلاح حسني و ياسر خليل.

وفي سياق منفصل، تستعد شيرين، لطرح أحدث أغنياتها بعنوان “المترو”، و هي من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

و كذا أغنية جديدة بعنوان “عودتنى الدنيا”، إذ من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، و هي من كلمات أحمد المالكى وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسى.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0