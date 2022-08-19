أسر تلجأ للاقتراض لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي

2022-08-19 / 13:07
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هبة بريس - الرباط

تزامنا والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها شريحة واسعة من المواطنين، لجأت عدد من الأسر الى الاقتراض لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي.

واختارت مجموعة من الأسر، تقديم طلبات للحصول على قروض مالية لسد تكاليف الدخول المدرسي من رسوم التسجيل والكتب والأدوات وكذا اقتناء ملابس جديدة لأبنائهم لبداية الموسم الدراسي في أحسن حلة.

وفي هذا الصدد، أكدت عدد من الأسر في تصريح لهبة بريس، أنهم أصبحوا يلجأون لخيار الاقتراض لأزيد من مناسبة في السنة بسبب الأزمة وارتفاع الأسعار.

وأضاف ذات المصرحون، أن موجة الغلاء مقابل استقرار الأجور التي تعرفها البلاد، دفعت بعدد منهم الى الاقتراض في الأعياد والمناسبات والدخول المدرسي، خاصة أن عددا منهم يفضلون تسجيل أبنائهم بالمدارس الخصوصية التي تكوي المواطن بنار أسعارها.

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تعليق واحد

  1. لقد انهوا الاصطياف و المواسم و بدؤوا يتباكون على الدخول المدرسي ان رايتهم في المدن الشاطءية ينفقون بكل سخاء تحسبهم ميسوري الحال لكن العكس تماما حياتهم كلها مبنية على القروض التي لا تنتهي

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