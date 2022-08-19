فاجعة خريبكة.. شاهد من أبناء المنطقة: “حالة الطريق مزرية”

هبة بريس

علق أحد أبناء المنطقة التي كانت مسرح حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، عن الفاجعة.

وقال المتحدث في تصريح لهبة بريس، أن الطريق الوطنية 11 حيث اتقلبت الحافلة، في حالة مزرية وخطيرة منذ زمن طويل.

وأضاف ذات المتحدث، أن الطريق المذكورة تعرف حركية نشيطة يوميا، لافتا أنها كانت سبب في وقوع عدد من الحوادث.

وأكد المتحدث ذاته، أن أبناء المنطقة حذروا في مرات عدة من حالة الطريق الخطيرة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإصلاحها وتفادي وقوع فواجع أخرى.

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