فاجعة خريبكة.. شاهد من أبناء المنطقة: “حالة الطريق مزرية”
هبة بريس
علق أحد أبناء المنطقة التي كانت مسرح حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، عن الفاجعة.
وقال المتحدث في تصريح لهبة بريس، أن الطريق الوطنية 11 حيث اتقلبت الحافلة، في حالة مزرية وخطيرة منذ زمن طويل.
وأضاف ذات المتحدث، أن الطريق المذكورة تعرف حركية نشيطة يوميا، لافتا أنها كانت سبب في وقوع عدد من الحوادث.
وأكد المتحدث ذاته، أن أبناء المنطقة حذروا في مرات عدة من حالة الطريق الخطيرة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإصلاحها وتفادي وقوع فواجع أخرى.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
1
5
3 تعليقات
نعم الطريق عامل لكن الحقيقة هي حالة العربة وزيادة الحمولة اما السائق فالكل يعرف ان سائقي الحافلات في المغرب اغلبهم شماكرية بدون اخلاق ولاضمير مع احترامي لعدد قليل منهم يستحق لقب السائق المهني المحترم.
حالة الطريق مزرية ؟ إوا فين المسؤولين ؟ مازال كيدوزو العطلة في هاواي ولا جزر الكناري ولا تركيا و المسكين ليه الله .
نحتج على الطريق،نعم.ولكن لاننسى تهور السائق وسرعته الجنونية وهول الكارثة وثقل الخسائر البشرية في الأرواح والعاهات دليل على السرعة المفرطة.
فالرحمة على على الموتى والله يشافي الجرحى ويصبر العائلات ولنراجع شروط وضوابط السياقة المهنية وخاصة في نقل الأشخاص