اتهامات بتلويث بحيرة مارشيكا بالناظور.. والONEE يوفد لجنة خاصة

هبة بريس

عقب العريضة الصادرة عن عدة جمعيات بالناظور حول التلويث المتعمد لبحيرة مارشيكا، أفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء-، لجنة مركزية، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 غشت 2022 إلى مدينة الناظور للتقصي عن حالة جميع نقاط تصريف المياه العادمة في بحيرة مارشيكا.

وحسب بلاغ للمكتب، فبعد الزيارات المختلفة التي قامت بها هذه اللجنة إلى مختلف نقاط التصريف، تبين أنه لم يتم ملاحظة أي تصريف متعمد للمياه العادمة أو انبعاث أي رائحة بهذه النقاط.

وأضاف ذات البلاغ، أن الفرق المختصة بالتطهير السائل التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تظل معبأة ولا تدخر جهداً لمراقبة وتدبير خدمة التطهير السائل خلال فترة الصيف والتي تتميز بتوافد عدد كبير جدًا من الزائرين إلى مدينة الناظور.

وموازاة مع ذلك، تقوم مصالح المكتب بالتنسيق المستمر مع السلطات المحلية ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بالناظور (AASLMN) من أجل اتخاد الإجراءات اللازمة لتجنب أي تصريف محتمل نحو البحيرة المذكورة، وذلك بهدف المحافظة على هذه البحيرة نظرا لأهميتها عل الصعيدين البيولوجي والإيكولوجي.

ومن أجل مواكبة التطور السوسيو-اقتصادي الذي تشهده منطقة الناظور الكبير، ينجز المكتب برنامجا استثماريا مهما يهدف إلى تحسين وتعزيز منظومة التطهير السائل على مستوى الناظور الكبير.

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