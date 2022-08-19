“الكار كان عامر والشيفور غادي بسرعة”.. ناجية من فاجعة خريبكة تكشف تفاصيل الواقعة

2022-08-19 / 10:55
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هبة بريس

كشفت سيدة ناجية من فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بخريبكة، عن تفاصيل الواقعة.

وذكرت الناجية في تصريح لهبة بريس، أن عدد الركاب بالحافلة كان أكثر من العدد المسموح به، كما أن السائق كان يسوق بسرعة.

وأضافت ذات المتحدثة بالقول “الكار كان عامر، والشيفور بقا غادي بسرعة حتى وصلنا لواحد الحدرة ومبقاش قادر بتحكم فالكار وقلبو”.

وتابعت ذات المتحدثة، أنها نجت وابنتها بأعجوبة من الحادثة، لافتة أنها أصيبت بجروح وكدمات طفيفة، وداعية بالرحمة للقتلى وبالشفاء لبقية المصابين.

هذا ويشار الى أن النيابة العامة باستئنافية خريبكة أمرت يوم أمس الخميس، بوضع سائق الحافلة رهن الحراسة النظرية.

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‫3 تعليقات

  1. الكار كان عامر ؟ سؤال يطرح نفسه أين مراقبة الدرك والأمن وخصوصا الدرك نجدهم في الحواجز همهم الوحيد هو الدخول إلى مركزهم بجيب ممتلئ

  3. المسؤول الاول وهم الدرك الملكي الدين ياخدون الرشوة عين بين من الكرسونات ويسمحون لهم بالمرور دون مراقبة واغلبية الكران عبارة عن خردة لاتصلح للطريق وخير مثال الطريق الدارالبيضاء الجديدة

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