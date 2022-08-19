مشروع محل لبيع الخمور يغضب ساكنة أحياء بمدينة زاكورة

2022-08-19 / 11:02
0
ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

خلق خبر ترخيص السلطات المحلية لأول محل لبيع الخمور بمدينة زكورة، حالة من الاستياء والغضب لدى ساكنة المنطقة، وفعاليات جمعوية وحقوقية، وتفجرت قضية الترخيص لمحل بيع الخمور أياما بعد الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة.

ووجهت ساكنة حي القدس الذي سيحتضن المشروع شكاية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للتعبير عن إعتراضها على فتح محل لبيع الخمور، بمنزل بالحي المذكور، بالقرب من ساحة القدس العمومية، وذلك تحت غطاء سوق ممتاز لاستغلاله في ترويج وبيع الخمور.

وعبر المشتكون حسب شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها، على “رفضهم التام لفتح هذا المحل الذي يتعارض مع تعاليم ديننا واعرافنا وأخلاقنا، وذلك لما المحل من تداعيات على أخلاق الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى الفوضى والضجيج والكلام الساقط الذي يرافق مثل هذه الأماكن المشينة”.

واعتبر المتضررون ضمن الوثيقة ذاتها، أن “هذا الأمر يسيء إلى الحي وإلى المدينة كافة، خصوصا أن هذا المحل يتواجد قرب ساحة عمومية يتوافد عليها العديد من الاطفال والنساء من جل الأحياء الأخرى بالمدينة، على حد قولهم”.

وأشار المصدر ذاته، ضمن الشكاية الموجهة لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي ولاية جهة درعة تافيلالت، وعامل اقليم زاكورة، ورئيس المجلس الترابي لزاكورة، أن “صاحب هذا المحل سبق له أن حاول الحصول على ترخيص لفتح هذا المحل سنة 2015، إلا أن السلطة المحلية رفضت الترخيص له للاعتبارات السالفة الذكر”.

وطالب المتضررون السلطات المعنية بـ“الاستجابة لهذه العريضة التي تتماشى مع القانون والدستور المغربي، وعدم تمكين صاحب هذا المحل وغيره من رخص بيع الخمور في الاحياء والتجمعات السكنية”، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.

وحسب مصادر الجريدة فإن أصحاب المؤسسات الفندقية بدورهم يرفضون الترخيص لهذا المشروع، بسبب الأضرار التي ستلحق بهم، خاصة أن أغلب المؤسسات السياحية التي تشغل العشرات من العمال تعتمد على المشروبات الكحولية للاستمرار، بعد توقف النشاط السياحي بسبب تداعيات كورونا مما يهدد هذه المؤسسات بالإفلاس.

وينتظر أن تعرف هذه القضية تطورات في المستقبل في حالة الترخيص لهذا المحل فعلا ، نظرا للأضرار الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع على المدينة وسكانها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاجعة خريبكة.. شاهد من أبناء المنطقة: “حالة الطريق مزرية”

فاجعة خريبكة.. شاهد من أبناء المنطقة: “حالة الطريق مزرية”

2022-08-19 / 11:38
Photo of اتهامات بتلويث بحيرة مارشيكا بالناظور.. والONEE يوفد لجنة خاصة

اتهامات بتلويث بحيرة مارشيكا بالناظور.. والONEE يوفد لجنة خاصة

2022-08-19 / 11:18
Photo of “الكار كان عامر والشيفور غادي بسرعة”.. ناجية من فاجعة خريبكة تكشف تفاصيل الواقعة

“الكار كان عامر والشيفور غادي بسرعة”.. ناجية من فاجعة…

2022-08-19 / 10:55
Photo of سلا.. السلطات تغلق محلات غسل السيارات بسبب “أزمة الماء”

سلا.. السلطات تغلق محلات غسل السيارات بسبب “أزمة الماء”

2022-08-19 / 10:38
Photo of وزارة النقل تجتمع بمهنيي النقل السياحي وتتفقان على النهوض بالقطاع

وزارة النقل تجتمع بمهنيي النقل السياحي وتتفقان على النهوض…

2022-08-19 / 10:02
Photo of يهم السائقين.. انقطاع الطريق الرابط بين ميدلت والريش

يهم السائقين.. انقطاع الطريق الرابط بين ميدلت والريش

2022-08-19 / 09:48
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-08-19 / 09:13
Photo of توقيف أربعيني على إثر جريمة قتل ضواحي سيدي إفني

توقيف أربعيني على إثر جريمة قتل ضواحي سيدي إفني

2022-08-19 / 00:00
Photo of سوء برمجة المخيمات هدد عشرات الأطفال بالمبيت في العراء

سوء برمجة المخيمات هدد عشرات الأطفال بالمبيت في العراء

2022-08-18 / 23:15
Photo of آيت ملول ..السرقة وبيع ماء الحياة يجرّان صاحب سوابق للاعتقال

آيت ملول ..السرقة وبيع ماء الحياة يجرّان صاحب سوابق…

2022-08-18 / 22:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق