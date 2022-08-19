مصدر ينفي لهبة بريس دعوة رحمة رياض لإحياء حفل عيد الشباب

2022-08-19 / 11:42
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نجلاء مزيان

عقب تداول مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة خبر إلغاء الفنانة العراقية رحمة رياض للحفل الذي كان من المرتقب إحيائه بالمغرب بمناسبة عيد الشباب.

نفى مصدر من وزارة الشباب والثقافة والتواصل لجريدة هبة بريس الالكترونية، دعوة الفنانة العراقية رحمة رياض من أجل إحياء حفل عيد الشباب الموافق ل 21 غشت الجاري، مشيرا أنه لا يوجد أي حفل هذه السنة.

و في سياق منفصل، كشفت الفنانة العراقية سابقا عن استيائها بسبب عدم تمكنها من مشاركة صديقيها فرحتهما بمناسبة زفافهما، وذلك بسبب عدم حصولها على تأشيرة دخول المغرب.

و غردت رياض عبر موقع تويتر قائلة :” اجتني دعوة إلى المغرب من صديقة مغربية والحدث مهم بالنسبة إلها واليه وكنت أتمنى احضر هذه المناسبة المهمة لصديقتي ولكن فيزة المغرب لجنسية العراقية شبه مستحيلة، لماذا؟”.

لتغرد من جديد قائلة :”كل الحب والتقدير لمملكة المغرب الشقيقة وشعبها الحبيب، كل مافي الأمر، أنني كنت أرغب كثيرا في زيارة المغرب ولقاء أحبائي ولكن لم تتاح لي الفرصة، لذلك أتمنى من الجميع عدم التجاوز بحق أي بلد وكل الحب والإحترام للجميع”.

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