سلا.. السلطات تغلق محلات غسل السيارات بسبب “أزمة الماء”

هبة بريس - الرباط

شرعت السلطات المحلية بمدينة سلا، طيلة الأيام الأخيرة، في إغلاق العشرات من محلات غسل السيارات بمختلف أحياء المدينة.

وأمرت السلطات، بإغلاق محلات غسل السيارات التي تستعمل الماء الصالح للشرب في غسل السيارات، تزامنا والأزمة التي تعرفها المغرب بسبب الجفاف.

هذا وجاءت تحرك السلطات، تنفيذا لدورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي أمر باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة تبذير الماء الصالح للشرب.

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