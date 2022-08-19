سلا.. السلطات تغلق محلات غسل السيارات بسبب “أزمة الماء”
هبة بريس - الرباط
شرعت السلطات المحلية بمدينة سلا، طيلة الأيام الأخيرة، في إغلاق العشرات من محلات غسل السيارات بمختلف أحياء المدينة.
وأمرت السلطات، بإغلاق محلات غسل السيارات التي تستعمل الماء الصالح للشرب في غسل السيارات، تزامنا والأزمة التي تعرفها المغرب بسبب الجفاف.
هذا وجاءت تحرك السلطات، تنفيذا لدورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي أمر باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة تبذير الماء الصالح للشرب.
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2 تعليقات
وماذا عن استعمال مياه الشرب في بناء العمارات التي لا تعد ولا تحصى هم ايضا معنيون بالامر يجب وقف البناء
على المسؤولين معاينة نقط الماء التي وضعت خصيصا لسقي ما يسمى بحدائق شارع الأطلس الكبير بحي السلام بسلا وسيقفون على هول الضياع اليومي للماء الذي يسغله غاسلي السيارات بالشارع المذكور ، كما يتزود من النقط المذكورة بالماء كل من أراد التزود بهذه المادة الحيوية من كل أنحاء سلا ، عشرات الدراجات ثلاثية العجلات تتزود كل ساعة.