الجزائر.. ضبط 3 أشخاص أضرموا النار عمدا في محاصيل زراعية

2022-08-19 / 10:13
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هبة بريس - وكالات

أعلن الدرك الوطني في ولاية الطارف بالجزائر، ضبط 3 أشخاص أضرموا النار عمدا في محاصيل زراعية.

وارتفع إجمالي ضحايا الحرائق التي وقعت منذ أمس الأربعاء، في 14 ولاية بالجزائر إلى 37 حالة وفاة، ومئات الجرحى في حصيلة رسمية أولية.

وعانى ما لا يقل عن 200 شخص آخر من حروق أو مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب الدخان، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

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تعليق واحد

  1. رحم الله الموتى وأسكنهم فسيح جناته و من على المصابين بالشفاء العاجل . ونتمنى ان لا تستغل الطغمة العسكرية الحاكمة هده الفاجعة لاتهام المغرب بضلوع فيها .

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