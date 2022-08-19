طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، استمرار الطقس حارا بمنطقة سايس، تادلة، الرحامنة، هضاب الفوسفاط، والماس، والجنوب الشرقي، وكذا بداخل منطقة سوس، والأقاليم الجنوبية.

وسيلاحط تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، بالواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى مع ضباب محلي، فضلا عن تواجد كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل، وصعود سحب مدارية ستعطي قطرات متفرقة ورعد محلي بالجنوب، وبعض القطرات المتفرقة محليا بمرتفعات الأطلس، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 16 و22 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الجرف وما بين طرفاية وبوجدور، وهائج بباقي السواحل.

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