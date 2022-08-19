مصدر من الخارجية : استدعاء الدبلوماسيين الذين تعرضوا للتخدير و السرقة في كولومبيا

هبة بريس - الرباط

قال مصدر مقرب من سفارة المغرب في كولومبيا، إنه قد تم استدعاء دبلوماسيين اثنين للعودة إلى المغرب، على خلفية تعرضهما للسرقة بعد تناول مواد منومة بهذا البلد .

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “هبة بريس” إلى أنه بقرار من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تقرر وبشكل فوري استدعاء المعنيين بالأمر إلى الرباط، كما تم عقد مجلس تأديبي على صعيد الإدارة المركزية ، وذلك وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وأضاف ذات المصادر أنه قد تم قتح تحقيق فوري، من أجل الوقوف على ملابسات وحيثيات هذه الواقعة، وأيضا لتحديد الإجراءات القانونية المناسبة الواجب تطبيقها.

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