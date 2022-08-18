وزارة بنموسى : أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي المقبل

هبة بريس - الرباط

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023- 2022 .

وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي اليوم الخميس ، ان اتفاقا مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية ، لتفادي الزيادة في أثمنة الكتب المدرسية تشجيعا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.

واضافت ووارة بنموسى في بلاغها ان هذا القرار يسعى إلى ضمان توفر الكتب المدرسية بالعدد الكافي في الدخول المدرسي 2023-2022.

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