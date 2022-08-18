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الامارات ..وفاة طفل اختناقا بعدما نسيه والده داخل سيارة

2022-08-18 / 21:58
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الإماراتية أن طفلا قضى اختناقا داخل سيارة والده المغلقة، بعدما ترجل منها ونسي ابنه.

وقالت شرطة أبو ظبي إن الطفل كان بصحبة والده الذي ترجل من السيارة بعدما وصلا البيت، ونسيه داخلها، وأغلقها وسط حرارة الشمس المرتفعة.

وأوضحت أن الوالد “كان منشغلا طوال الرحلة بمحادثة هاتفية حول مشكلات عمله، حتى أدرك متأخرا وهو داخل المنزل، أنه نسي ابنه داخل المركبة”.

ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن النقيب محمد حمد العيسائي، وهو من مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، أن “نسيان طفل داخل مركبة، جريمة وعقوبتها تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تفل عن خمسة آلاف درهم لولي الأمر أو المرافق للطفل، بحسب قانون الطفل”.

وحذر العيساني من خطورة ترك الأطفال في المركبات دون رقابة أو نسيانهم ، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مما يعرضهم لخطر الوفاة أو الاختناق بسبب نقص الأكسجين الناتج عن الاحتباس الحراري داخل المركبة.

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