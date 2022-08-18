حرائق أودت بحياة أزيد من 30 شخصا ..”هاشتاغ شري كنادير ” يجتاح مواقع التواصل بالجزائر
أطلق نشطاء جزائريون ، هاشتاغ “شري كنادير” بعد سقوط ضحايا بسبب حرائق غابات عنيفة أسفرت عن مقتل 38 شخصا على الأقل، حسب حصيلة استنادا إلى مصادر رسمية.
وانتشر “الهاشتاغ” على نطاق واسع سيما بموقع “تويتر ” حيث طالب جزائريون بشكل ساخر من حكومتهم شراء طائرات “الكنادير ” المتخصصة في اطفاء الحرائق على غرار دول مجاورة ، والتركيز على جانب التسلح الذي يستنزف عائدات البترول عوض توجيهها للاغراض المدنية .
واعطى مدونون امثلة عن دول تمتلك عدد كبير من هذه الطائرات المتخصصة في اخماد الحرائق من بينها المغرب وتونس اضافة دول اوربية كاليونان واسبانيا وفرنسا ، وهو مالا تمتلكه الجزائر التي تجد نفسها كل مرة امام رحمة السنة النيران .
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 30 قتيلا في منطقة الطرف بالشرق الأقصى قرب الحدود مع تونس، وخمسة في سوق أهراس، وامرأتان في سطيف، وشخص واحد في قالمة في الشرق.
تعليق واحد
باراكا عليهم غير شراء الأسلحة باش يحاربوو و يواجهوا المغرب..حيت مابان ليا حتى شي سبب آخر لتوفرهم على عدد من الأسلحة..الناس تموت بالجوع و الطوابر في كل قنت لا بنية تحاية تحمر الوجه لا مشاريع لا تصدير لا حول و لا قوة إلا بالله..ياخسرة الغاز و البترول هو الدوفيز ديالهم و مايكسابوشوحتى طائرة واحدة لإطفاء الحرائق للي كل عام يموتوا فيها أبرياء..هادشي راع ما يقبلو لا ربي و لا العبد..الكابرنات عيقو بلا قياس !!!
الله يرحم شهداء الحرائق و الله ياخذ الحق في مسيرين تلك البلاد