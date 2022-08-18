حرائق أودت بحياة أزيد من 30 شخصا ..”هاشتاغ شري كنادير ” يجتاح مواقع التواصل بالجزائر

2022-08-18 / 21:45
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هبة بريس - متابعة

أطلق نشطاء جزائريون ، هاشتاغ “شري كنادير” بعد سقوط ضحايا بسبب حرائق غابات عنيفة أسفرت عن مقتل 38 شخصا على الأقل، حسب حصيلة استنادا إلى مصادر رسمية.

وانتشر “الهاشتاغ” على نطاق واسع سيما بموقع “تويتر ” حيث طالب جزائريون بشكل ساخر من حكومتهم شراء طائرات “الكنادير ” المتخصصة في اطفاء الحرائق على غرار دول مجاورة ، والتركيز على جانب التسلح الذي يستنزف عائدات البترول عوض توجيهها للاغراض المدنية .

واعطى مدونون امثلة عن دول تمتلك عدد كبير من هذه الطائرات المتخصصة في اخماد الحرائق من بينها المغرب وتونس اضافة دول اوربية كاليونان واسبانيا وفرنسا ، وهو مالا تمتلكه الجزائر التي تجد نفسها كل مرة امام رحمة السنة النيران .

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 30 قتيلا في منطقة الطرف بالشرق الأقصى قرب الحدود مع تونس، وخمسة في سوق أهراس، وامرأتان في سطيف، وشخص واحد في قالمة في الشرق.

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