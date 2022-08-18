خابي لام

المؤثر الأكثر متابعة على تطبيق “تيك توك “يحصل على الجنسية الإيطالية

2022-08-18 / 21:25
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هبة بريس - متابعة

حصل الكوميدي السنغالي الكوميدي، خابي لام، وصاحب أكبر متعدد متابعين بمنصة “تك توك” على الجنسية الإيطالية.

ووفق صحيفة “الجارديان” البريطانية، يعيش المؤثر لام، البالغ من 22 عامًا، في إيطاليا منذ أن كان عمره عامًا واحدًا؟

وقال في خلال حفل أقيم في مدينة شيفاسو في إقليم بيدمونت الشمالي حيث يقطن: “كنت أشعر دائما في قرارة نفسي أنني إيطالي”.

وارتفع عدد متابعين خابي لام، على تطبيق تيك توك، الخاص بمشاركة المقاطع المصورة الصغيرة بعدما ارتفع عدد متابعيه إلى 142.7 مليون شخص حول العالم.

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