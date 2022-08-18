النيابة العامة بتطوان تقرر ايداع المشتبه فيهم في حريق “كدية الطيفور”سجن “الصومال”

2022-08-18 / 20:23
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هبة بريس - الرباط

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال بسبب حريق  “كدية طيفور” الذي أتى على مساحة غابوية شاسعة وتسبب في وفاة ثلاثة عناصر تابعة للوقاية المدنية، حيث تم ايداع المتهمين السجن المحلي بتطوان (سجن الصومال) .

وتوبع المتهمون الأربعة بتهمة الإضرام العمدي للنار في غابات تابعة للدوة حيث
كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان قد اعلن للرأي العام، أنه على إثر إشعاره بالحريق الذي شب يوم 15 غشت 2022 بغابة “كدية الطيفور” بالمضيق، أصدر تعليماته للشرطة القضائية المختصة بفتح بحث قضائي معمق حول ظروف نشوب هذا الحريق وتشخيص كل من يكون وراء ذلك، حيث أفضت التحريات الأولية إلى إيقاف أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم في الحادث، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث ليتأتى ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك.

واكدت النيابة العامة على أنها تتابع مراحل التحريات والأبحاث الجارية من قبل الشرطة القضائية المختصة وستتعامل بالصرامة والحزم اللازمين مع كل مشتبه في تورطه في هذه النازلة، وكذا مع أي حالة مماثلة تستهدف تدمير الوعاء الغابوي ببلادنا والتأثير تبعاً لذلك على التوازن البيئي، فضلاً عما يلحقه ذلك من أضرار فادحة بالأشخاص والممتلكات، وستتقدم بكل الملتمسات اللازمة للمحكمة من أجل تفريد العقاب المناسب لكل من ثبت ضلوعه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. والسلام.

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‫5 تعليقات

  2. نطالب بمعاقبتهم بأقصى العقوبات الممكنة فإضرام النار في مكان عام وشاسع سيعرض حياة مخلوقات عدة للخطر انسان وحيوان ونبات.

  3. أي فكر إجرامي هذا الذي استخدمه هؤلاء المنحرفون فاضرام النار في مكان مفتوح كالغابة سيعرض الطبيعة والمخلوقات واهمها المواطنون للخطر فنتمنى من القضاء أن يتوانى عن معاقبتهم بأقصى العقوبات الممكنة.

  4. مجرمون كهؤلاء فقدوا الحس الإنساني فكيف لهم أن يقوموا بجريمة شنعاء راح ضحيتها تلاثة رجال شرفاء من عناصر الوقاية المدنية نتمنى أن يتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد.

  5. أذا تحقق أن هؤلاء هم سبب هذا الحريق المفجع، فلا شئ يشفي الغليل الا رميهم جميعا في نار حتى الموت.

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