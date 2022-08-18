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انزكان : اعتقال عشريني مبحوث عنه وطنيا

2022-08-18 / 20:26
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أيت ملول، اليوم الخميس 18 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة وإعداد وبيع مسكر ماء الحياة بدون ترخيص.
وجرى توقيف المشتبه فيه بالمنطقة القروية “القليعة” ضواحي مدينة أيت ملول، لكونه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة في حقه للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز حوالي 400 لتر من ماء الحياة وما يناهز طنا من المواد الأولية التي تدخل في صناعته، فضلا عن دراجتين ناريتين ومجموعة من قطع الغيار يشتبه في كونها متحصلة من النشاط الإجرامي للمعني بالأمر.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الاجرامي.

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