معبر مليلية

يبلغ من العمر 3 سنوات ..وفاة غامضة لطفل بمعبر “بني انصار ” بمليلية

2022-08-18 / 19:54
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هبة بريس - الناظور

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، يوم أمس الاربعاء 17 غشت الجاري، مصرعه في ظروف غامضة أثناء عبوره بمعبر بني انصار الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور في بلاغ لها، أن “المعلومات التي استقاها فرع الجمعية من عين المكان، تؤكد أن الطفل كان رفقة أبيه الذي يحمل الجنسية الإسبانية في طريقهما لدخول مليلية راجلين”.

وأوضح المصدر ذاته“قد سقط مغمىا عليه بمجرد عبور نقاط المراقبة المغربية، حيث قام أبوه باحتضانه والتوجه بسرعة لأفراد الحرس المدني الإسباني لطلب المساعدة لكن ذلك لم ينفع”، مشيرة إلى أن “جثة الطفل موجودة الآن بمليلية بعد محاولات إسعاف فاشلة” مشددة على ان “أسباب الوفاة ما زالت مجهولة”، داعيا إلى “فتح تحقيق لمعرفة

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