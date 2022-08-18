معبر سبتة المحتلة

سبتة المحتلة..المغرب واسبانيا يبحثان احداث “جمارك تجارية “

2022-08-18 / 19:48
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هبة بريس - الرباط

قالت مصادر صحفية إسبانية، أن هناك مباحثات جارية بين الرباط ومدريد لإيجاد الصيغة المناسبة بغية جمارك تجارية “إقليمية” باب سبتة المحتلة من أجل تقنين حركة عبور البضائع.

وأشارت صحيفة “إلفارو دي سوتا” المحلية في مدينة سبتة نقلا عن مصادر محلية ، ان احداث الجمارك التجارية بالمعبر الحدودي ياتي تماشيا مع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خلال الزيارة التي قام به رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الرباط في أبريل الماضي ولقائه بالملك محمد السادس.

وبحسب المصدر ذاته فان “تصميم” الجمارك الخاصة بباب سبتة، وستكون خاصة بحركة تنقل البضائع بين سبتة ومحيطها المغربي فقط، واصفة إياها بالجمارك “الإقليمية”.

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