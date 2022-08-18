إختتام “مهرجان الشواطئ رابافريكا” المنظم من طرف وزارة الثقافة

هبة بريس – فن

تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وفي إطار احتفالات “الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية”، نظمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل الدورة الأولى لمهرجان الشواطئ رابافريكا خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و14 غشت 2022 بكورنيش أبي رقراق.

هذا المهرجان نظم بشراكة مع ولاية جهة الرباط ومجلس جماعة الرباط وUCLG أفريقيا. « مهرجان الشواطئ رابافريكا » هو برنامج يجمع بين العروض الموسيقية والأنشطة الثقافية والرياضية التي تتكيف مع فترة الصيف بوجود مجموعة متنوعة من الفنانين.

كما يعرف المهرجان أنشطة موازية نظمت بكورنيش أبي رقراق ومسبح الرباط الكبير. وعرفت الدورة الأولى من “مهرجان الشواطئ رابافريكا” حضور كل من مهدي مزين وحاتم عمور وهند النايرة ونعمان بلعياشي وأفريكا يونايتد و ويوبا نتوجا ورباب فيزيون وأحمد شوقي والفنان حجيب.

للتذكير، فقد تم إختيار مدينة الرباط، عاصمة للثقافة الإفريقية خلال سنة 2022، ويتم تنظيم خلال هذا السنة العديد من الأحداث الثقافية لمدة عام بمشاركة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.

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