الجديدة : نقابة تستنكر مصادرة الحق النقابي بتعاونية “كوباك جودة”

2022-08-18 / 19:17
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هبة بريس – الجديدة
أصدر المكتب الإقليمي لنقابات الجديدة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بيانا يستنكر من خلاله مصادر حق ممارسة العمل النقابي لتعاونية “كوباك جودة”، وعجز المديرية الإقليمية للتشغيل بالجديدة على حل النزاع الناشئ بين العمال وأطراف النزاع بالتعاونية السالف ذكرها.
 وجاء في البلاغ :”خلص المكتب الإقليمي لنقابات الجديدة بعد تقييمه للاجتماع التي تم عقده بالمديرية الاقليمية للتشغيل بالجديدة واجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة الى، عدم قدرة المديرية الإقليمية للتشغيل بالجديدة على تسوية النزاع الناشئ داخل وكالة كوباك جودة عن علاقة الشغل عبر قيامها بإجراء التصالح لتحقيق نوع من التوازن بين أطراف النزاع”،
وأيضا إلى عدم قدرة المديرية الإقليمية للتشغيل بالجديدة على تطبيق قانون الشغل داخل تعاونية كوباك جودة بالجديدة. واستغرابه للموقف السلبي للمديرية الإقليمية للتشغيل بالجديدة إزاء التنقيلات التعسفية ومصادرة حق التنظيم النقابي داخل وكالة تعاونية كوباك جودة بالجديدة.
كما عبر عن استنكاره لعدم عدم حضور المسؤول الأول عن تعاونية كوباك جودة لإجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة المنعقد يوم 10 غشت بمقر عمالة الجديدة. مع دعوة عامل إقليم الجديدة بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة الى عقد اجتماع جديد بحضور المسؤول الأول عن التعاونية وتقصي الوضع داخل المقاولة وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي داخل وكالة تعاونية كوباك جودة بالجديدة حسب ما تنص عليه المادة 561 من مدونة الشغل وحل النزاع وتحقيق السلم الإجتماعي.
كما جدد مطالبته الجهات المختصة بضمان حق ممارسة الحق النقابي ومعاقبة كل من يعمل على عرقلته وفق المادة 428 من مدونة الشغل، مع تأسفه للمماطلة والتسويف الذي تنهجه المديرية الإقليمية للتشغيل مع طلبات التدخل لعقد اجتماع المكتب النقابي مع إدارة شركة “فروزن” لتصبير الفواكه والخضر بأزمور وشركة مناولة ” كاردنيت سرفيس ” بالمكتب الوطني للصيد البحري بميناء الجديدة.
 كما أعلن المكتب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وكالة مقر مديرية التشغيل بالجديدة، في احترام تام للتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بجائحة کورونا، وذلك يوم الثلاثاء 23 غشت 2022 ابتداء من الساعة السابعة الى  الثامنة مساء.

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