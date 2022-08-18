المغرب يرحب بقرار البيرو سحب اعترافه ب”الجمهورية الصحراوية” المزعومة

2022-08-18 / 19:01
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هبة بريس – الرباط

 

رحب المغرب بقرار البيرو سحب اعترافه ب”الجمهورية الصحراوية” المزعومة ك، ودعم الوحدة الترابية للمملكة ومبادرتها للحكم الذاتي .

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن هذا القرار يأتي على إثر المحادثة الهاتفية التي تمت بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، و ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، وزير العلاقات الخارجية البيروفي.

 

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية على أنه “بفضل المبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سحبت العديد من البلدان اعترافها بالكيان الوهمي”.

 

وزاد البلاغ مؤكداً على تقدير المملكة المغربية لدولة البيرو على اتخاذها هذا القرار “المملكة المغربية تعرب عن تقديرها وإشادتها بقرار جمهورية بيرو، الذي يفتح صفحة جديدة في العلاقات مع هذا البلد الصديق”.

 

وختم البلاغ مشيرا إلى أن هذا القرار سيمكن من تعميق التشاور السياسي وتعزيز التعاون القطاعي، خاصة في مجالات الفلاحة والأسمدة. حيث سيتم وفي هذا الإطار، اتخاذ مبادرات ملموسة في القريب العاجل، على حد تعبير البلاغ.

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