صفعة جديدة للانفصاليين.. البيرو تسحب اعترافها ب”الجمهورية الوهمية”

هبة بريس

في صفعة جديدة لعصابة المرتزقة وقطاع الطرق وداعميهم، قررت جمهورية البيرو، اليوم الخميس، سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية “البوليساريو”.

وأعلنت وزارة الخارجية في البيرو، أن هذا القرار يأتي تعبيرا عن دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

وينضاف هذا القرار الى سلسلة الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية بقيادة عاهل البلاد لصالح القضية الوطنية.

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