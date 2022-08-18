صفعة جديدة للانفصاليين.. البيرو تسحب اعترافها ب”الجمهورية الوهمية”
هبة بريس
في صفعة جديدة لعصابة المرتزقة وقطاع الطرق وداعميهم، قررت جمهورية البيرو، اليوم الخميس، سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية “البوليساريو”.
وأعلنت وزارة الخارجية في البيرو، أن هذا القرار يأتي تعبيرا عن دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وينضاف هذا القرار الى سلسلة الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية بقيادة عاهل البلاد لصالح القضية الوطنية.
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تعليق واحد
هنىىا للدبلوماسية المغربية بهذا الفوز التاريخي الذي جاء على لسان جمهورية البيرو التي سحبت اعترافها بعصابة الوهم ووقفت الى جانب الحق بدعم قضية وحدتنا الترابية الوطنية بالحكم الذاتي الذي هو الحل الامثل والواقعي والمرضي للجميع انها صفعة كبيرة لعصابة البوليساريو وداعميهم من اعداء وحدتنا الترابية الاغبياء