ألمانيا.. إدانة موظف سابق بتهمة التجسس
الصورة من الارشيف

بسبب احتجاجات المواطنين.. ألمانيا تعلن خفضا مؤقتا في ضرائب الغاز

2022-08-18 / 17:09
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هبة بريس - وكالات

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، عزم بلاده خفض الضرائب على الغاز الطبيعي مؤقتا، في محاولة لتهدئة الضغوط المالية على المواطنين الذين يعانون ارتفاعا في تكاليف الطاقة.

جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقده المستشار الألماني على عجل في برلين بعد يوم من مواجهة شولتز باحتجاجات خلال حدث في قاعة المدينة في بلدة نيوروبين خارج العاصمة، بحسب وكالة “أسوشيتيد برس”.

وقال شولتز إن برلين قررت خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز من 19% إلى 7% حتى نهاية مارس 2024، مضيفا أن أسعار الغاز المرتفعة تشكل عبئا كبيرا على الكثير من المواطنين، وتعهّد بالكشف عن المزيد من الإجراءات في الأسابيع المقبلة.

وأضاف المستشار الألماني أن هذه الخطوة ستكون أكثر من مجرد تعويض للرسوم الإضافية الجديدة، حيث سيدفع ثمنها من خزائن الحكومة، متابعا: “القضية هي مسألة عدالة، لضمان بقاء البلاد موحدة خلال هذه الأزمة”.

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