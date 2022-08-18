الصحة: أزيد من 35 الف شخص تلقوا الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 79 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 97 شخصا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 731 ألف و469 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و378 ألف و723 شخصا، مقابل 24 مليون و887 ألف و5 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 35 ألف و386 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و263 ألف و779 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و246 ألف و695 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (22)، وسوس ماسة (13)، والرباط سلا القنيطرة (10)، والشرق (10)، ومراكش آسفي (5)، طنجة تطوان الحسيمة (5)، وفاس مكناس (5)، وبني ملال خنيفرة (3)، والداخلة وادي الذهب (2)، والعيون الساقية الحمراء (2)، ودرعة تافيلالت (1)، وكلميم واد نون (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 815 حالة، في حين تم تسجيل حالة خطرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 25 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,5 في المائة.

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