النيابة العامة تأمر بوضع سائق حافلة خريبكة تحت الحراسة النظرية

هبة بريس - خريبكة

أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة خريبكة، يومه الخميس، بوضع سائق حافلة حادث خريبكة، رهن الحراسة النظرية.

وذكر مصدر مطلع، أن سائق الحافلة المذكورة، يتلقى العلاجات اللازمة تحت حراسة أمنية بمستشفى خريبكة.

هذا ولقي أزيد من 20 شخصا ومصرعهم فيما أصيب آخرون بجروح متفاوته الخطورة اثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين أمس الأربعاء بمدينة خريبكة.

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