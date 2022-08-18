النيابة العامة تأمر بوضع سائق حافلة خريبكة تحت الحراسة النظرية

2022-08-18 / 15:58
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هبة بريس - خريبكة

أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة خريبكة، يومه الخميس، بوضع سائق حافلة حادث خريبكة، رهن الحراسة النظرية.

وذكر مصدر مطلع، أن سائق الحافلة المذكورة، يتلقى العلاجات اللازمة تحت حراسة أمنية بمستشفى خريبكة.

هذا ولقي أزيد من 20 شخصا ومصرعهم فيما أصيب آخرون بجروح متفاوته الخطورة اثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين أمس الأربعاء بمدينة خريبكة.

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‫3 تعليقات

  1. يجب معاقبته بأقصى العقوبات لأنه بسبب استهتاره وعدم إلتزامه بقوانين مدونة السير فقد أزيد من 20 شخصا حياتهم تاركين وراءهم عوائل مكلومة من حرقة الفراق.

  2. أزيد من 20 ضحية إنهم ضحايا الإستهتار والتارخي في تطبيق قوانين السير يجب معاقبة السائق اذا ثبتت مسؤوليته عن الحادث بأقصى العقوبات ليكون عبرة لمن يعتبر.

  3. حصدت حرب الطرقات عددا لا حصر له من الأرواح فأصبح من اللازم تشديد العقوبات في حق كل من سولت له نفسه التلاعب بأرواح الناس وكذلك الإستهتار بقوانين مدونة السير.

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