الجرودي ينتقد تجاوز صلاحيات الغرفة في تنظيم المعارض التجارية بجهة الشرق

هبة بريس : وجدة

انتقد عبد الحفيظ الجرودي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق، ما أسماه “فوضى المعارض التجارية” التي تنظمها المجالس الاقليمية والجماعية بالجهة، وما يترتب من تجاوز لصلاحيات الغرفة بحكم هي الجهة المخول لها لمثل هذه الأنشطة وفق إتفاقية الإطار.

وقال عبد الحفيظ الجرودي في تصريح له لموقع هبة بريس، أن الجهة المخول لها بإقامة المعارض هي غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق، في حين ترخص الجماعات الترابية بالإحتلال المؤقت للملك العام في دائرة نفوذها الترابي، ويضيف كذلك ،وما عدا ذلك فهو يدخل في إطار الفوضى والترامي على صلاحيات مؤسسة دستورية.

وذكر الجرودي بالاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بتاريخ 02 ابريل 2014 تحت الرعاية والرئاسة الفعلية للملك والبرنامج التعاقدي الخاص بمخطط تنمية غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق الموقع بتاريخ 05 مارس 2018 مابين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية وغرفة التجارة والصناعة، إلى جانب القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والتطبيق والتنزيل السليم لجميع مقتضياته والقوانين المتممة والمغيرة لبعض مواده وفقراته، وخاصة المادة الرابعة التي تنص في إحدى فقراتها في خانة اختصاصات الغرف على تنظيم المعارض التجارية في دائرة نفوذها الترابي.

كما أشار كذلك، إلى توصيات جرى رفعها في مناسبات وطنية سابقة تدعوا إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لكيفية إحداث المساحات الكبرى، مع الأخذ بعين الاعتبار لمكان تواجدها وتحديد معروضاتها ، وتنظيم المعارض و الأيام التجارية من خلال خلق فضاءات خاصة واعتماد دفاتر للتحملات، مع الدعوة إلى إحداث إطار قانوني ينظمها.

وفي الأخير أكد رئيس الغرفة، على أنه جرى إخبار الجهات المعنية والمتدخلة في وقت سابق بكافة المستجدات وطالبتها بالتقيد بمضامينها، وهو ما لم يتم الإلتزام به مفيدا أن الغرفة سستخذ الإجراءات الواجبة في الصدد للحد مما أسماه الجرودي ب”العبث”.

وفي السياق ذاته، فقد تعالت أصوات مطالبة وزير الداخلية بالتدخل وفتح تحقيق في التراخيص الممنوحة لجهات بعينها قصد تنظيم معارض تجارية بالناظور والسعيدية، في الوقت الذي دعت فيه عاملي الناظور وبركان، بتدخل إستعجالي لوقف الفوضى الذي صاحب تنظيم مجموعة من المعارض التجارية وإنكشاف الجهات والأشخاص الواقفين وراء تنظيمها.

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