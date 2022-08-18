محمد لخياري لهبة بريس :” أناشد سعد لمجرد و دنيا بطمة للإلتفات لخديجة البيضاوية”

نجلاء مزيان

أعرب الفنان المغربي محمد الخياري عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس الالكترونية عن استيائه الشديد من الوضع الذي أضحى يعيشه مجموعة من الفنانين بسبب المرض و كذا تخلي زملائهم عنهم في أشد المحن.

و اعتبر ذات المتحدث أن الفنان من واجبه مساعدة زملائه خاصة في المرض، مناشدا كل من سعد لمجرد، دنيا بطمة، سعيد الصنهاجي، الداودي، الستاتي، الصنهاجية، الداودية، البناني، ولد الحوات، المريني، مغيت، مول البدير ولاد البوعزاوي، حجيب الستاتية و كل من يشتغل في الحقل الشعبي للإلتفات للفنانة التي أعطت الكثير للفن الشعبي و التي تتلمذ بعضهم على يدها و شاركها البعض الآخر مجموعة من المهرجانات.

و في سياق متصل، أكد الفنان المغربي تقديمه مساعدة مادية هو و مجموعة من الأشخاص ابرزهم وزير الثقافة والشباب السابق و المنتج خالد النقري، مشيرا أن مجموعة من الفنانين الذي سلف ذكر أسمائهم وعدوا بتقديم مساعدات مالية خلال الايام القليلة القادمة.

و أشاد الخياري بتفاعل وزارة الشباب والثقافة والتواصل مع حالة الفنانة المغربية القديرة خديجة البيضاوية، و تكفلها ببعض من مصاريف علاجها.

و يشار أن الفنان المغربي تقاسم مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي صور زيارته للفنانة المغربية حيث ارفقها بتعليق جاء فيه:” فرحة وابتسامة تبدوان على محيا خديجة البيضاوية الفنانة والأم الروحية لجل المغنيين الشعبيين المغاربة”.

و تابع قائلا :” الله يقدرنا على فعل الخير ويرزقنا حسن الخاتمة، لادنيا دايمة ولا صحة دايمة ولا شهرة دايمة غير لعباد هايمة ” .

و اختتم تدوينته قائلا:” الف شكر كذلك لوزير الثقافة سابقا السي حسن عبيابا والمنتج خالد النقري وبعض المعجبين كذلك لمساهماتهم المادية الشخصية والمهمة جدا”.

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