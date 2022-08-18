الحرائق تدمر 700 ألف هكتار من الغابات في الاتحاد الأوروبي

هبة بريس - وكالات

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تدمير 700 ألف هكتار بسبب حرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي صيف هذا العام 2022.

وقال ممثل المفوضية الأوروبية، بالازس يوفاري، اليوم الخميس في إفادة صحفية في بروكسل: “حتى الآن هذا الصيف، دمرت حرائق الغابات 700 ألف هكتار من الغابات. ولجأت دول الاتحاد الأوروبي 9 مرات إلى تفعيل آلية الدفاع المدني للاتحاد الأوروبي، وأرسلت دول المجموعة 29 طائرة إطفاء، وثماني طائرات هليكوبتر و370 من رجال الاطفاء لمكافحة الحرائق”.

وشدد يوفاري على أن الاتحاد الأوروبي يستخدم بنشاط نظام كوبرنيكوس للأقمار الصناعية لمراقبة انتشار الحرائق.

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