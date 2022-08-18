الصحة العالمية: إصابات جدري القرود في العالم ترتفع بـ 20%

هبة بريس - وكالات

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، امس الأربعاء، تسجيل ما يقرب من 7 آلاف و500 إصابة جديدة بمرض جدري القرود الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 20 في المئة عن الأسبوع السابق.

وقال غيبريسوس، خلال ندوة افتراضية إنه، « يتم تسجيل جميع الحالات تقريب ا في أوروبا والأمريكيتين.. »

وشدد على أن « التركيز الأساسي لجميع البلدان يجب أن ينصب على التأكد من استعدادها لمرض جدري القرود، ووقف انتقال العدوى باستخدام أدوات فعالة للصحة العامة ».

وأشار غيبريسوس إلى أن « اللقاحات قد تلعب أيض ا دور ا مهم ا في السيطرة على تفشي المرض، وفي العديد من البلدان، هناك طلب كبير على اللقاحات، لاسيما من قبل المجتمعات المتضررة ».

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