هل يحقق الوزير أيت طالب في طريقة تعيينات مديره الجهوي السابق بمستشفى إنزكان ؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ما زالت قرارات “الدقيقة الأخيرة” التي اتخذها المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بأكادير تتواصل تداعياتها وتثير الكثير من الاحتقان في صفوف الأطر الصحية بالجهة. بعد أن أقدم المدير السابق، لحظات قبيل تنقيله، على تبليص المقربين منه في مناصب المسؤولية، كما هو الحال لقرار تعيين مقتصد بمستشفى انزگان، خارج أدنى معايير الاستحقاق.

واعتبرت مصادر أن تعيين المقتصد المذكور تم خارج الضوابط المعمول بها في إسناد المهام والمسؤوليات من حجم هذا المنصب الذي يقتضي إجراء مباراة وفتح باب التباري في وجه كفاءات القطاع بدلا من جعله رهن إشارة من يدور في فلك المسؤولين.

ووقف المصدر ذاته، على غموض قرار المدير الجهوي السابق الرامي إلى تعيين إداري دون مراعاة المؤهلات المعرفية والعلمية وعنصر الكفاءة التدبيرية والمهنية.

وتأمل الأطر الصحية أن يتم فتح باب التباري على هذا المنصب والتصدي لقرار المدير السابق وهي المهمة التي تنتظر المسؤولة الجهوية الجديدة لتطويق تداعيات هذا القرار وإنصاف الشغيلة الصحية المؤهلة والتي لا تتقن لغة الموالاة والمحاباة!

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