الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 37 وفاة

2022-08-18 / 12:11
2
هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء حرائق الغابات في ثلاث ولايات إلى 37 وفاة.

ووفق صحيفة “النهار” الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها ولاية الطارف إلى 30 وفاة و161 إصابة.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان ولاية سوق أهراس العثور على جثث 5 ضحايا من عائلة واحدة ينحدرون من بلدية مداوروش، فجر اليوم عقب حرائق الغابات التي اندلعت نهار أمس الأربعاء، في عدد من بلديات الولاية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب احتجاجات المواطنين.. ألمانيا تعلن خفضا مؤقتا في ضرائب الغاز

بسبب احتجاجات المواطنين.. ألمانيا تعلن خفضا مؤقتا في ضرائب…

2022-08-18 / 17:09
Photo of مصر.. الكشف رسميا عن أسباب حريق كنيسة أبو سيفين

مصر.. الكشف رسميا عن أسباب حريق كنيسة أبو سيفين

2022-08-18 / 16:16
Photo of فرنسا: العواصف الرعدية تقتل 5 أشخاص

فرنسا: العواصف الرعدية تقتل 5 أشخاص

2022-08-18 / 14:23
Photo of الحرائق تدمر 700 ألف هكتار من الغابات في الاتحاد الأوروبي

الحرائق تدمر 700 ألف هكتار من الغابات في الاتحاد…

2022-08-18 / 13:58
Photo of السودان.. المحكمة تسحب ملف البشير في تهمة قتل المتظاهرين

السودان.. المحكمة تسحب ملف البشير في تهمة قتل المتظاهرين

2022-08-18 / 13:24
Photo of الصحة العالمية: إصابات جدري القرود في العالم ترتفع بـ 20%

الصحة العالمية: إصابات جدري القرود في العالم ترتفع بـ…

2022-08-18 / 13:00
Photo of لتعزيز الاقتصاد الوطني.. اليابان تحث شبابها على شرب الكحول

لتعزيز الاقتصاد الوطني.. اليابان تحث شبابها على شرب الكحول

2022-08-18 / 12:28
Photo of من هي السعودية رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن؟

من هي السعودية رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد…

2022-08-18 / 10:16
Photo of رسميا.. قيس سعيّد يصادق على دستور تونس الجديد

رسميا.. قيس سعيّد يصادق على دستور تونس الجديد

2022-08-18 / 09:50
Photo of إسبانيا.. إصابة 10 أشخاص أثناء توقف قطار قرب حريق غابات

إسبانيا.. إصابة 10 أشخاص أثناء توقف قطار قرب حريق…

2022-08-17 / 22:29

‫2 تعليقات

  2. الاهتمام بحدة بكوارث الجيران -ندعو الله ان يجنبهم كل اذى-غير منطقى.فنحن لسنا باحسن حال منهم (الحرائق، حوادث سير مميتة ….)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق