الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 37 وفاة

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء حرائق الغابات في ثلاث ولايات إلى 37 وفاة.

ووفق صحيفة “النهار” الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها ولاية الطارف إلى 30 وفاة و161 إصابة.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان ولاية سوق أهراس العثور على جثث 5 ضحايا من عائلة واحدة ينحدرون من بلدية مداوروش، فجر اليوم عقب حرائق الغابات التي اندلعت نهار أمس الأربعاء، في عدد من بلديات الولاية.

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