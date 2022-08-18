مدارس خصوصية ترفع رسوم التسجيل.. ووزارة بنموسى خارج التغطية

2022-08-18 / 11:57
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هبة بريس - الرباط

في عز الأزمة التي يعاني منها شريحة واسعة من المغاربة، تعمدت عدد من المدارس الخصوصية رفع رسوم التسجيل للموسم الدراسي الجديد.

وفي هذا الصدد، توصلت هبة بريس، بشكايات من عدد من المواطنين، الذين كشفوا عن تفاجئهم بسبب اقدام مدارس خصوصية على رفع رسوم التسجيل دون سبب.

وأضاف ذات المواطنون، أنهم توجهوا لعدد من المدارس الخصوصية لتسجيل أبنائهم أو لتجديد التسجيل للموسم الدراسي الجديد، قبل أن يصدموا بالرسوم الجديدة المرتفعة.

وعبر المواطنون عن سخطهم من هذا القرار المفاجئ، مطالبين وزارة بنموسى بالتدخل للوقوف أمام جشع عدد من المدارس الخصوصية وحماية جيوب أولياء الأمور.

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‫2 تعليقات

  2. هكذا يكون بن موسى اول من ساهم في قتل التعليم في هذا الوطن و عصابته التي تفعل في البلاد ما تشاء.علموا ابناءكم التجارة والحرف و ركوب البحر.ما بقي شيء في هذا الوطن الا لأصحاب الثروات والغنى الفاحش.

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