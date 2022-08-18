الغابون تخلد الذكرى الـ 62 لاستقلالها بسفارتها بمدينة العيون

هبة بريس

اختارت السفارة الغابونية بالرباط، للسنة الثانية على التوالي، مدينة العيون للاحتفال بالذكرى الثانية والستين لاستقلال هذا البلد الإفريقي الصديق، الذي افتتح في يناير 2020 قنصلية عامة في عاصمة الصحراء المغربية.

وقال السفير المفوض فوق العادة لجمهورية الغابون بالمغرب، مينكو -مي- نسيم سيلفر أبوبكر، خلال حفل نظم أمس الأربعاء، بقصر المؤتمرات بالمدينة، إن الاحتفاء باليوم الوطني في العيون يعكس مرة أخرى دعم الغابون الثابت لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف أن “حضورنا للاحتفال بيومنا الوطني هنا في مدينة العيون يبرز متانة الراوبط التي تجمعنا بإخواننا المغاربة”، مذكرا في هذا الصدد بأن الغابون شاركت في المسيرة الخضراء عام 1975.

وسجل أن هذه المبادرة تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لإرساء العلاقات بين الغابون والمغرب، مشيدا بالعلاقات الأخوية الممتازة التي تجمع البلدين الصديقين، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الغابون علي بونغو.

وأشار الدبلوماسي الغابوني إلى أن جهة العيون – الساقية الحمراء تمثل، بحكم موقعها الجغرافي ومؤهلاتها الواعدة، “ملتقى طبيعيا” نحو إفريقيا جنوب الصحراء، مما يسهل تدفق المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان تلك المنطقة. ونوه بمسلسل التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، لاسيما في مجالات البنيات التحتية والطاقات المتجددة والتكوين.

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