الحكومة الموريتانية: تصريحات الريسوني “مردودة على صاحبها”

2022-08-18 / 11:09
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هبة بريس

دانت الحكومة الموريتانية بشدة، تصريح أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حول استقلال موريتانيا

وقال ماء العينين ولد أبيه، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ووزير التعليم خلال مؤتمر صحفي مساء يوم الأربعاء، إن “التصريحات منكرة ومستنكرة، ومدانة ومردودة على صاحبها، ولكل من تلامس هوى في نفسه”.

وشدد ولد أبيه على أن تصريحات الريسوني “لا تستند لأي مصدر يكسبها الصدقية لأنها ضد الشواهد التاريخية والجغرافية، وصاحبها عندما نطقها تبرأ من كل جلباب للحكمة والمصداقية”.

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تعليق واحد

  1. لقد أعطاه الجواب الشيخ الذي تكلم على التطبيع انه خيانة
    الريسوني باع شرفه من اجل الدنيا ، فويل له من عذاب الله

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