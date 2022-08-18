السفارة الكندية تعزي المغرب وأسر ضحايا حادث سير خريبكة

هبة بريس - الرباط

قدمت السفارة الكندية في الرباط، تعازيها للمغرب وأسر ضحايا حاجث سير خريبكة المفجع.

وقالت السفارة الكندية في تدوينة نشرتها بموقع “فيسبوك”: “نقدم تعازينا القلبية للمغرب ولأسر ضحايا حادثة سير خريبكة ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل.”

هذا ولقي أزيد من 20 شخصا مصرعهم وأصيب العشئات بجروح متفاوتة الخطورة في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمدخل مجينة خريبكة أمس الأربعاء.

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