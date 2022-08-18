من هي السعودية رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن؟

2022-08-18 / 10:16
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هبة بريس - وكالات

أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان رسمي إنه، وبحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله، تمت الأربعاء خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الشابة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

من هي خطيبته؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض في 28 نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ولعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

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