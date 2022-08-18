فاس.. إعفاء سليم مرزاق رئيس قسم الشؤون العامةبالنيابة بولاية الجهة وإلحاقه بالكراج

2022-08-18 / 10:12
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هبة بريس- فاس

أسفرت الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عن تعيين الرئيس السابق لقسم الشؤون الداخلية في ولاية جهة مراكش، محمد بنعيسى، في منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة فاس بالنيابة سليم مرزاق وباشا المشور ، بعدما تم إعفائه من المنصب بسبب محاضر سجلت في حقه كان دون المستوى المطلوب لوزارة الداخلية حسب مصدر هبة بريس ، وتم إلحاقه بكراج الوزارة .

وطبقا للمعطيات ذاتها، فقد تم تنقيل الكاتب العام عبد الرحيم نجيم لشغل نفس المنصب بعمالة تارودانت ، فيما تم تعيين الكاتب العام لبني ملال المعروف عليه بالخدمات المتواصلة والرزانة في العمل في نفس المنصب بعمالة فاس ولاية جهة فاس مكناس.

وقال، بلاغ صحفي للوزارة، إنه تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة. وينبني هذا النظام على مقاربة موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء، بحسب الوزارة.

وإلى جانب الحركة الانتقالية، فقد استفاد ما يقرب من 315 من رجال ونساء السلطة من الترقية في المهام بالإدارة الترابية، وكذا بالإدارة المركزية. وتم إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والتي بلغ عددها 339 خريجا وخريجة

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