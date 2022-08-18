باحث موريتاني: نسجل قناعتنا بمغربية الصحراء وبراءتنا من الانفصاليين

هبة بريس - الرباط

علق الشيخ الحسن ولد ماديك، الباحث في علم تأصيل القراءات والتفسير وفقه المرحلة ولسان العرب، على الضجة التي رافقت تصريحات أحمد الريسوني الأخيرة.

وقال رئيس مركز إحياء للبحوث والدراسات-نواكشوط في تغريدة نشرها بموقع تويتر “اعتذر أخونا الفاضل الدكتور أحمد الريسوني للموريتانيين بتوضيح ما أشكل وأعضل من تصريحه ذي السياق الشرعي غير السياسي، إذ ليس للشيخ موقع سياسي في الإدارة المغربية.

واضاف “حفظ الله الشيخ الريسوني.. ونسجل في كل مناسبة قناعتنا بمغربية الصحراء، وبراءتنا من الانفصاليين في مخيمات في مخيمات العار.”

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