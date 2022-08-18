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طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-08-18 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة على العموم، مع طقس حار نسبيا بداخل منطقة سوس، وكذا بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بكل من السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وبالشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية. عدا ذلك سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بوجه عام.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 16 و23 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئ إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائج إلى قليل الهيجان شمال الرباط، وهائج الى قوي الهيجان ما بين الرباط وطرفاية، وهائج جنوب طرفاية

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