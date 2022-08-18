في جو عائلي.. إيمان بطمة تحتفل بخطوبتها
نجلاء مزيان
أعلنت شقيقة الفنانة دنيا بطمة “إيمان بطمة” عن خطوبتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.
و تقاسمت بطمة مع متابعيها صور توثق هذه المناسبة، معلقة عليها :” كنبضي أنت سترافقني حتى النهاية..أنت قصيدتي و أنا لحنك”.
و فور نشرها خبر الخطوبة، انهالت عليها مئات من تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
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2 تعليقات
وما دخلنا في خطوبة، هل سيبدأ مسلسل جديد
عائلة محترمة جدا
الله يرحمك يا العربي