ارتفاع حصيلة “فاجعة خريبكة ” الى 23 قتيلا
هبة بريس - الرباط
أفادت السلطات المحلية بإقليم خريبكة بان 23 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 36 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت صباح يومه الأربعاء 17 غشت 2022، بالطريق الوطنية رقم 11 على مستوى جماعة بولنوار بإقليم خريبكة.
هذا ويشار الى أن الطريق الوطنية رقم 11 على مستوى جماعة بولنوار إقليم خريبكة، شهدت صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين.
وفور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية وطاقم طبي عن المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم خريبكة، حيث تم نقل جميع المصابين صوب المستشفى الإقليمي بخريبكة لتلقي الإسعافات اللازمة.
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11 تعليقات
ككل سنة الطرقات تزهق ارواح بالجملة والاسباب نفسها وفي المقدمة التهور
انا لله وانا اليه راجعون الطرقات المغربية تحطم الارقام في حصد الارواح.
رحم الله جميع ضحايا هذا الحادث الأليم .
إن لله وإن إليه راجعون رحمة الله على ضحايا هذه الفاجعة إنهم ضحايا الاستهتار بقوانين السير .
حادثة مروعة راح ضحيتها عدد ليس بهين من المسافرين ومن أهم الأسباب عدم الالتزام بقوانين مدونة السير وكذلك البنية المتهالكة للطريق.
اللهم ارحمهم والهم ذويهم الصبر والسلوان.
حصيلة حرب الطرقات باتت مقلقة بالنظر الى نسبة الحوادث المسجلة مما يستدعي إعادة النظر في طريقة التعامل مع كل مخالف لقوانين السير.
لاحولة ولا قوة الا بالله
يجب اصلاح الطرقات لتكون في المستوى المطلوب
الله يرحمهوم
واءا جاء اجلهم لايستخيرون ساعة ولا يستقدمون