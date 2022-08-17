إسبانيا.. إصابة 10 أشخاص أثناء توقف قطار قرب حريق غابات

2022-08-17 / 22:29
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية أن حريق غابات يقترب من شرق البلاد تسبب في توقف قطار والاستعداد لتغيير وجهته لتجنب النيران، مما أدى إلى إصابة 10 ركاب نزلوا من القطار خلال انتظاره.

وكان القطار مسافرا في منطقة فالنسيا مساء الثلاثاء عندما قرر السائق تغيير مساره بسبب حرائق الغابات المتقدّمة من حول بلدة بيجيس، على مسافة إلى الشرق.

وقال مسؤولون إن بعض الركاب نزلوا من القطار عندما توقف في الريف، بمن فيهم أولئك الذين حطموا النوافذ للفرار، وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن عشرة أشخاص أصيبوا.

وقامت حكومة مقاطعة كاستيون يوم الأربعاء بنشر مقطع فيديو لرجال الإطفاء وهم يركضون للنجاة بحياتهم بينما كانت ألسنة اللهب الشاهقة من حريق بيجيس تتصاعد من خلفهم.

وهذا الحريق هو واحد من حرائق الغابات التي لا تزال مستعرة في شرق إسبانيا.

وفي جنوب مدينة فالنسيا، أدى حريق حول منطقة فال ديبو إلى إحراق 11500 هكتار (28 ألف فدان) وأجبر أكثر من 1500 شخص على إخلاء البلدات والقرى منذ نهاية الأسبوع.

وغردت خدمات الطوارئ في المنطقة بعد ظهر الأربعاء بأن ما يقرب من عشرة آلاف هكتار (25 فدان ألف) قد احترقت في حريق بيجيس.

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