طنجة ..الأمن يوقف صاحب كلاب شرسة نهشت وجه رجل مسن

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن طنجة المدينة، زوال يومه الأربعاء 17 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة كلاب من فصيلة شرسة تسببت في تعرض ضحية لاعتداء جسدي بليغ.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تعرّض الضحية، البالغ من العمر 87 سنة، لهجوم من مجموعة من الكلاب الشرسة أثناء تواجده بحي مسنانة بمدينة طنجة، الأمر الذي تسبّب له في إصابات جسدية نقل على إثرها للمستشفى، حيث مكنت العمليات الأمنية من توقيف المشتبه فيه المتورط قي حيازة وتربية هذه الكلاب بمنزله بنفس الحي، فيما تجري حاليا عملية تحييد الخطر الصادر عن هذه الكلاب من قبل المصالح البلدية المختصة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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