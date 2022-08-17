تارودانت : شريط فيديو يسقط عصابة ” الكريساج” في قبضة أمن أولاد التايمة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن بمدينة أولاد تايمة اقليم تارودانت ، يوم أمس الثلاثاء 16 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض والعنف.

وكان المشتبه فيه قد أقدم رفقة شخص آخر على تعريض ضحية للسرقة تحت التهديد باستعمال العنف، قبل أن يلوذ بالفرار على متن دراجة نارية وتتم ملاحقتهما من طرف شقيق الضحية ومرافقه على متن دراجة نارية أخرى، حيث تبادل الطرفان العنف باستعمال السلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف أحد المشتبه فيهم الذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت التحريات جارية لتوقيف باقي المشتبه فيهم.

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