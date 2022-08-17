الجزائر : وفاة 26 شخصاً نتيجة الحرائق التي اندلعت شمال شرقي البلاد

هبة بريس - وكالات

أكدت وسائل إعلام جزائرية، الأربعاء، وفاة 26 شخصا نتيجة الحرائق فى ولايتى الطارف وسطيف.

وقال الوزير، اليوم الأربعاء، بحسب ما نقل التليفزيون الرسمي، إن عدد ضحايا الحرائق شرقي البلاد بلغت 26 ضحية، منهم 24 في ولاية الطارف و2 في سطيف، موجها نداءا للمواطنين بضرورة الالتزام الكاملة بتعليمات السلطات المحلية وعدم المغامرة في المسالك الغابية.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر اليوم الأربعاء، عن تسجيل مصالحها 39 حريقا في 14 ولاية عند الساعة الرابعة مساء، بعدما كانت 10 ولايات عند منتصف النهار. وتم تسجيل 16 حريقا بولاية الطارف، 3 في كل من سوق أهراس، سطيف، قالمة، وحريقين في كل من سكيكدة، تيبازة، وحريق واحد في تيزي وزو، باتنة، ميلة، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج وجيجل.

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