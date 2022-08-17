“حقوق المستهلك” تطالب السفارة الفرنسية باعادة مصاريف التأشيرات المرفوضة للمغاربة

2022-08-17 / 20:45
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هبة بريس - الرباط

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، من السفارة الفرنسية بالرباط ، بارجاع مصاريف طلبات الحصول على التأشيرات المرفوضة للمغاربة، لولوج التراب الفرنسي .

ووجهت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك ، مراسلة الى سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغان، قصد اجبار القنصليات الفرنسية بتراب المملكة على اعادة تكاليف طلبات الحصول على التاشيرة المرفوضة

وكانت النائبة البرلمانية فاطمة التامنی عن فيدرالية اليسار قد وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول موضوع رفض السفارة الفرنسية بالمغرب طلبات منح التأشيرات للمغاربة دون مبررات منطقية مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة.

وجاء في سؤال النائبة البرلمانية ، ان منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون بفرنسا قد أثار استياء كبيرا لديهم، نظرا لعدم وجود أسباب منطقية لرفض منحهم التأشيرة، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من الفيزا دون مبرر معقول مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة.

وأردفت النائبة البرلمانية ، بالقول ان فرنسا تتجه نحو خفض منح الفيزا في المستقبل وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة و جني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة.

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‫21 تعليقات

  1. المشكلة تتخلص وسطاءالسفارة النصابة BLSو الفيزا والتأمين وحجز الفندق و الطائرة أو في الأخير ترفض بون تبرير معقول ويضيع لك المبلغ لي يديك ويجيبك لتوركيا يجب التحرك لفض هاذه التلاعبات بأموال المواطنين

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