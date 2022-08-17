“حقوق المستهلك” تطالب السفارة الفرنسية باعادة مصاريف التأشيرات المرفوضة للمغاربة
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، من السفارة الفرنسية بالرباط ، بارجاع مصاريف طلبات الحصول على التأشيرات المرفوضة للمغاربة، لولوج التراب الفرنسي .
ووجهت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك ، مراسلة الى سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغان، قصد اجبار القنصليات الفرنسية بتراب المملكة على اعادة تكاليف طلبات الحصول على التاشيرة المرفوضة
وكانت النائبة البرلمانية فاطمة التامنی عن فيدرالية اليسار قد وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول موضوع رفض السفارة الفرنسية بالمغرب طلبات منح التأشيرات للمغاربة دون مبررات منطقية مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية ، ان منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون بفرنسا قد أثار استياء كبيرا لديهم، نظرا لعدم وجود أسباب منطقية لرفض منحهم التأشيرة، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من الفيزا دون مبرر معقول مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة.
وأردفت النائبة البرلمانية ، بالقول ان فرنسا تتجه نحو خفض منح الفيزا في المستقبل وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة و جني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة.
7 تعليقات
إرجاع المبلغ كاملا الى صاحبه مع دكر سبب الرفض.
كثر الحديث عن الإهانات المتكررة للمواطن المغربي الذي يريد الحصول على تأشيرة فرنسا وارتفعت الأصوات لصون الكرامة واتخاذ قرار المعاملة بالمثل
ليست فرنسا أما لنا لأن الأم لا تفرض الحصول على الصفقات لكي تعلن الرضا عنا ولسنا في حاجة إلى رضاك كثير من أعضاء الطبقة السياسية في فرنسا لا زالت في عمقها مثل جنيرالات سكنت بناية الإقامة العامة منذ 1912 وكثير منهم وجهوا مدافعهم والقنابل المحمولة على طائراتهم لقتل مئات آلاف من المغاربة خلال الهجوم على بلادنا عند بداية الإستعمار لن ننسى ما قامت به فرنسا في شمال افريقيا
صحيح أن لفرنسا أنصار ببلادنا يستفيدون من عدة مزايا الصحيح والأكيد هو أن فرنسا تريد المزيد من الصفقات غالية الأسعار ومزيدا من أموال المغرب عبر استيراد الكماليات والتجهيزات ومزيدا من السيطرة على جامعاتنا واستعباد جزء كبير من نخبتنا لذلك لا يجب أن ينزعج المغربي المواطن العادي من إستعمال فرنسا لخدعة التأشيرة للضغط على بلادنا الخدعة بسيطة والهدف منها كبير ومعقد
فرنسا تريد من بلادنا القبول خارج القانون باستقبال من يحملون جنسيتها أو من احتضنتهم و ارتكبوا افعالا يجرمها قانونها وأصبحوا موضوع ترحيل إلى الضفة الأخرى للبحر المتوسط فرنسا “حقوق الإنسان ” تريد انتهاكها خارج حدودها وهذا مجرد سبب مباشر
الأمر أكبر من قبول ترحيل مواطنين ” فرانكو-مغاربة” ويستقي مبرراته الحقيقية من إرادة صلبة ووقحة للضغط على القرار الإقتصادي والمالي المغرب أصبح له موقع يحرج بعض مصالح فرنسا وبالطبع لا يمكن انتظار الكثير من نخبة مغربية فرانكوفونية تسبح بإسم قبلة باريس
كثير من المغاربة غيروا وجهتهم وانفتحوا على دول أخرى لبناء جسور تتبنى مبدأ ( رابح -رابح ) لأنهم فهموا أن المستعمر القديم لا يهمه سوى استمرار نهجه القديم فرنسا لها أرشيف وتاريخ استعماري وهي السبب في مشاكلنا الأساسية مع الجوار لأنها هي التي نهبت اراضينا
لأنها كانت تظن أن بقاءها في الجزائر أبدي
فرنسا غرست في تربتنا فيروسا يدافع عن مصالحها منذ فجر الاستقلال كثير ممن احتلوا مراتب عليا في جيشنا غداة استقلالها كانوا في زمرة الانقلابيين في سنتي 1971 و 1972 كما أن من بين من سيروا أو يسيرون الشأن العام لدينا لا زالت لهم صلات عميقة بفرنسا
ورغم كل ما سبق لم تتخذ فرنسا أي موقف واضح و إيجابي و ملزم قانونيا لدعم موقف بلادنا في مجال وحدتنا الترابية أرجو أن يفهم أبناء (ماما فرنسا) أنهم مجرد اقزام وأن ملفات طلباتهم للحصول على التأشيرة قد ترفض نعم لا أخفي بهجتي برفض قنصل فرنسي بدرجة موظف عادي طلب وزير حالي أو سابق لطلب تأشيرة أو مدير عام هللوا بحب فرنسا و قد يكونوا قد خدموا مصالحها
لكل هذا أشعر بشيء من الفرح حين أسمع أن قنصلية فرنسية رفضت منح تأشيرة لأحد من علية القوم وزراء سابقون ورجال أعمال و أطر عليا كانت تدين بالولاء للخارج و لا تصلي الا في إتجاه برج ايفيل و لا تسبح بخيالها إلا عبر شارع الشانزليزي نعم فرنسا اليوم لا تعترف بكم لأنكم لا تقدمون خدمات لإقتصادها الممرض أو الطبيب أو المهندس أهم منكم بكثير لأنهم يعوضون هجرة الكفاءات الفرنسية إلى أمريكا
أغلب طالبي التأشيرة لهم أبناء في فرنسا أو طالبي علاجات لا تتوفر في العرض الصحي الداخلي أو أصحاب بوليصات تأمين صحي فرنسي أو دولي أو متعودين على الإستماع في فنادق و كباريهات و مصحات تجميل وليسوا كلهم ممن يريدون اكتشاف بلاد فولتير ومفاتنها المعمارية
وللعلم فإن الأمر يتعدى مجرد غلق باب لسبب قانوني الأمر يتعلق بتجدر ثقافة معاداة الأجنبي التي خلطت الأوراق في فرنسا مع سيطرة خطاب معاداة الأجانب ومعتقداتهم المهم أن هذا الرفض لملفات التأشيرة يجب أن يقابله موقف مغربي مسؤول
كثير من الشماكرية والمجرمين الفرنسيين وذوى الدخل المحدود يدخلون بلادنا بدون تأشيرة وهذا دافع لكي نفكر في التعامل بالمثل بكثير من الذكاء و الواقعية من حقنا أن نختار من يدخل إلى بلادنا و يسكن في الرياضات وقد يتهرب من أداء الضرائب
أرجو أن تتمكن حكومتنا من حماية سمعة بلادنا وأن تفرض إحترام المواطن على قنصليات فرنسا الشماكري الفرنسي الذي يجد الترحيب ليس أهم من الخبير المغربي والمواطن المغربي على العموم و للعلم فرسوم تقديم ملفات التأشيرة تقدر بملايين الاوروهات وتمكن هذه القنصليات من تغطية كافة تكاليفها من جيوب المغاربة لقد حان الوقت لإيقاف هذه المهزلة لأن عقلية المستعمر تستمد استمراريتها من قبول حكومتنا للإهانة.
لا أقبل أن يدخل فرنسي لبلادي دون تأشيرة مع تسهيل الحصول عليها حفاظا على انفتاح المغرب على السياح ورجال الأعمال.
منقول
القنصليات الفرنسية في المملكة المغربية تستنزف جيوب المغاربة الذين يقدمون جميع الوثائق المطلوبة و يتم رفض كل هذا و عوض أن يرجعوا الفلوس للذين رفض منحهم التأشيرة يأخذونها.المستعمر الفرنسي تعجبه فلوس بلدان افريقيا.
هاكذا خاص تهظرو على حقوق المواطنين والجالية
الله يرهديهوم ويرجعو ثمن التاشيرات لاصحابها
ياالقنصلية ترجعها بالخاطر يا يتدخل المغرب بحسم وصرامة
لا يهمنا ماتنوي فعله فرنسا مستقبلا لاكن مايهمنا هو ارجاع الحقوق لاصحابها