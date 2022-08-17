“بوق المرادية” يحشر أنفه مرة أخرى ويصف تصريحات الريسوني “بالهلوسة”
عاد المعلق الرياضي بشبكة قنوات “بي إن سبورت”، الجزائري حفيظ دراجي، الى حشر أنفه مرة أخرى في مواضيع بعيدة عن مجال تخصصه “الرياضي عبر استغلال تصريحات، أحمد الريسوني، التي تحدث فيها عن موريتانيا، لصب الزيت على النار بين البلدين (المغرب وموريتاينيا ) الجارين ، ورفع رصيد “العطف والرضا ” لدى مؤسسة العسكر .
الدراجي الذي أضحى مشهورا بلقب “بوق المرادية ” ، قال في تغريدة بأسلوبه المالوف الذي تنبعث منه رائحة الحق والضغينة لكل ماهو مغربي ، قال :” رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المغربي أحمد الريسوني يتحول من عالم يدعو إلى الخير، إلى عاملِ هدم يحرّض على الحرب”.
وأوضح أن أحمد الريسوني “ينفي وجود موريتانيا ويدعو إلى الزحف نحو الجزائر عِوَضَ أن يندد بالتطبيع ويدعو إلى الزحف لتحرير فلسطين، أو حتى استرجاع سبتة ومليلية” حيث ختم تدوينته بالقول:” إنه تأثير المخدرات على الشيخ.”
الدراجي لا يتردد في كل مرة سنحت له الفرصة، في نشر خطابات ذات حمولة سياسية تهاجم المغرب وسياساته وتوجهاته ، مستغلا هاته المرة خرجة الريسوني لاشباع غريزة العسكر المجبولة على العداء للمغرب.
11 تعليقات
منحط يتبجح امام سيدو العلامة الفذ المسلم الاستاذ الريسوني.
هاد المعتوه لكيتطفل على كلام العلامة الدكتور أحمد الريسوني يجب أن يعلم أن هذه الحقيقة.ما عليه إلا أن يسأل العلماء الجزائريين أو غيرهم (العلامة علي بلحاج مثلا) و أصحاب العلم خاصة في التاريخ .الخرائط موجودة عند مماك فرنسا و خاتك إسبانيا و لالاك بريطانيا.
الدراخي احمق لاتلومه انه تحت الصباط متاع ابرميير اكلاس
الدراجي احمق انه تحت الصباط تاع شريحة ابرميير اكلاس
اقول لدراجي انظر الى المرات تري جواب المغاربة “الممسوخ الموسخ”
اولا الريسوني لا يتحدث باسم المغرب ولا احد من المغاربة يسايره في هواه. عليه الان ان يدافع عن تركيا وهي تطبع مع اسرائيل بينما هاجم المغرب لانه طبع مع اسرائيل
الريسوني لا ينفي وجود موريطانيا بل قال إنها كانت تابعة للمغرب فيما مضى أما الآن فقد اعترف بوجودها ،وقال أيصا إنه يجب الزحف إلى تندوف لأنها كانت تابعة للمغرب تماما كالصحراء المغربية قبل الصناعة الاستعمارية..
أما فيم يخص سبتة ومليلية والجزر الجعفرية فالمغرب وحده يحمل تبعات سقوط الأندلس وسيأتي وقت استرجاع هذه الجيوب أيضا..
لا ادري كيف يتجرا هذآ الحثالة على شيخ هو قامة العالم الإسلامي… ايها المنحط النذل…انت صفر على يسار العدد… هل تضن ان بوقا يتهجى في كلمات اي يهرج بالدارجة العامية على الكرة له قيمة ومستوى علمي حتى ينتقد عالما…؟؟؟!
النهاق لايفقه شيئا انما يتقن النهيق وانكر الاصوات لصوت الدراجي
هذا مجرد زنديق شيات كابرانات الجزائر الغدارة
اللهم احفظ المغرب من كل مكروه
الدراجي مغلوب على أمره
إن لم يقل شيء سيئ عن المغرب فلن يدخل الجزائر